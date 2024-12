Chiesa di San Francesco a Faenza gremita per l’ultimo saluto a Claudia Baccarini, la donna più longeva d’Italia, la terza in Europa, l’ottava nel mondo, scomparsa a 114 anni. Aspetti sottolineati anche da don Franco durante l’omelia. Presente l’assessore Davide Agresti in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Faenza, che, in questi giorni, ha definito Claudia Baccarini un esempio per la comunità.