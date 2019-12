Matteo Salvini, leader della Lega, a Ravenna per inaugurare la nuova sede in via Rasponi, si concede ai selfie con tutta la folla, canta “Romagna mia” e rilancia la campagna elettorale per “liberare” l’Emilia-Romagna. Poi legittima difesa, prima i cristiani e elogi ad una terra che lo ospita ogni anno per le vacanze e, salute permettendo, tornerà una settimana anche nella prossima estate.