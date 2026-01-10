Il gruppo di cittadini “Salviamo i pini di Lido di Savio” contesta la giustificazione del Comune di Ravenna per l’abbattimento di 9 alberi in viale Romagna. “Erano pericolosi”, così l’abbattimento dei pini è stato motivato dagli organi comunali. Di parere opposto il gruppo di cittadini: “Erano sanissimi, come confermato dai tecnici incaricati dai cittadini, e non sono mai stati sottoposti ad alcuna valutazione da parte del Comune di Ravenna. Uno di loro presentava una circonferenza del fusto di oltre due metri ed erano tutti in ottima salute e perfettamente dritti”.

Per il gruppo di cittadini che da mesi è impegnato ad evitare gli abbattimenti, il Comune di Ravenna ha abbandonato “i toni fintamente dialoganti degli ultimi mesi” e “fallita la costosa farsa delle prove di trazione coi coefficienti non rispondenti allo stato dei luoghi, ora tira dritto ed esegue alla lettera lo scellerato progetto “Parco Marittimo”: soldi a pioggia presi in prestito dall’Europa per abbattere alberi sani e privare la località di servizi ecosistemici pari a 200 mila euro/anno”.

Secondo il gruppo, il progetto del Parco Marittimo ha “sfigurato il lido”.

“30 pini restano ancora in piedi: il gruppo sta cercando di comprendere il loro destino, che il Comune tiene ben nascosto senza pubblicare nulla, anche se non sembrano esserci molti dubbi”.