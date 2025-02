“Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”: presidio e udienza al tribunale di Ravenna

Si è svolto oggi il presidio del gruppo “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna” davanti al tribunale di Ravenna in viale Randi.

Il gruppo di cittadini, in occasione dell’udienza per il ricorso presentato riguardo l’abbattimento di alberi considerati sani, torna a chiedere lo stop ai tagli dei pini e la tutela del patrimonio arboreo.

Il comitato contesta, inoltre, lo svolgimento di alcune prove di trazione su cinque pini del territorio che sarebbero state svolte in condizioni non idonee alla valutazione della salute degli alberi. Questi sarebbero rimasti ben saldi, sinonimo del buono stato in cui versano.

Questo confermerebbe ciò che è stato constatato dal dottor Gian Pietro Cantiani e dal dottor Daniele Zanzi interpellati dai 71 cittadini che hanno firmato il ricorso.