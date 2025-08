Verrà a Ravenna la Ocean Viking, la nave di ricerca e soccorso di Sos Mediterranee che ha soccorso 37 migranti nella giornata di ieri in acque libiche.

L’allarme era scattato dopo una segnalazione dell’aereo Seabird per una barca in difficoltà: ricevuto il via libera dalle autorità di competenza, la nave della Ong ha soccorso e portato in salvo i migranti.

Alla Ocean Viking è stato assegnato il porto di Ravenna, una destinazione, sottolinea la Ong, “1.600 chilometri lontano dalla zona dove è avvenuto il salvataggio”.

“Altri cinque giorni in mare – conclude Sos Mediterranee su X – per i naufraghi che abbiamo a bordo. La prassi si assegnare i porti lontani è disumana”.

fonte Ansa