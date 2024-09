È previsto per mercoledì 11 settembre alle 19.00 al Teatro Gioia in via Gioia 20 a Piacenza l’incontro pubblico “Creare salute: insieme per una sanità pubblica equa e solidale” promosso dal candidato del Centrosinistra e Civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.

L’appuntamento fa parte di un programma di incontri su tutto il territorio regionale sul tema della Sanità e della Salute, con l’obiettivo di sviluppare un confronto e un dibattito con il coinvolgimento di medici, infermieri, operatori sanitari, singoli cittadini e associazioni di pazienti, per raccogliere, accrescere e diffondere il sapere del sistema sanitario emiliano-romagnolo e arrivare a definire un piano di azioni concrete da attuare.