Martedì 11 MARZO ore 18.30 Salone dei Mosaici Carlo Sama dialoga con Alessandro Sallusti sul suo libro “La Caduta di un impero” sull’impero Ferruzzi Ed. Rizzoli 2024

A seguire cena con l’Autore presso il Ristorante Valentino all’interno del Salone dei Mosaici.

Questo libro è l’amaro racconto di una storia che avrebbe potuto essere e non è stata, e di una nazione – l’Italia – che ha distrutto le opportunità di un futuro migliore.

La vicenda del colosso agroindustriale creato dal nulla da Serafino Ferruzzi è un elemento fondamentale della storia economica d’Italia (e non solo): l’ascesa nella produzione e nel commercio mondiale delle materie prime agricole, la tragica morte del fondatore in un incidente aereo, l’espansione durante la gestione di Raul Gardini, l’acquisto della Montedison, il fallimento dell’operazione Enimont, la tempesta di Mani pulite, il suicidio di Gardini, la dispersione del gruppo.

Attraverso la voce di Carlo Sama, marito della figlia minore di Serafino, Alessandra, e già braccio destro di Gardini viene data la versione della famiglia Ferruzzi :una versione che celebra i fasti ma mostra anche i lati oscuri del Gardini imprenditore, e rivela il ruolo dell’establishment economico-finanziario guidato da Mediobanca nella fine dell’azienda , ai primi posti in Europa e nel mondo nella produzione e lavorazione di zucchero, amido, semi oleosi, proteine di soia ma anche penicilline semisintetiche.

Un’azienda che avrebbe potuto essere risanata con cessioni mirate delle attività non strategiche; un’azienda che disponeva di un piano di rilancio, elaborato da Sama e dal suo gruppo dirigente con l’aiuto di banche internazionali, per svolgere un ruolo da protagonista globale nei settori chiave dell’agroindustria e dell’energia verde.

Un gruppo industriale che venne distrutto da tangentopoli e dall’inchiesta “Mani Pulite” come agnello sacrificale per salvare altri gruppi industriali (in primis la Fiat) e spostare l’attenzione mediatica da alcuni partiti politici (in primis il PCI) e da personaggi finiti nel mirino della magistratura come Agnelli, De Benedetti, Falck…

Il libro fa sorgere una domanda: cosa sarebbe il nostro paese se esistesse ancora il gruppo Ferruzzi?