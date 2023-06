I consiglieri di Romagna Cervese, nel consiglio comunale di Cervia, Gianluca Salomoni e Monica Garioia hanno presentato un’interpellanza per i sindaco e la giunta, elencando le criticità sollecitate da cittadini e ospiti, in vista della stagione estiva.

Ecco il testo integrale:

“INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: criticità rilevate e sollecitate da numerosi cittadini e ospiti della nostra città.

Tralasciando lo stato di manutenzione delle strade e la scarsa segnaletica orizzontale, dobbiamo evidenziare che a Tagliata, nell’incrocio fra via Pinarella e via Sicilia (crocevia anomalo poiché gli utenti circolanti su via Sicilia, da ovest verso est, hanno il diritto di precedenza su coloro che si trovano sul viale Pinarella, strada oggettivamente molto più importante) vi è una criticità nell’impianto semaforico presente su viale Sicilia. Nella fattispecie, il semaforo posto su quest’ultima strada è poco visibile, soprattutto da chi, questa arteria non la frequenta infatti, oltre che essere stato installato in maniera discutibile, poiché a poca distanza è presente un albero ad alto fusto, rileviamo che la non potatura del platano, rende poco visibili i due semafori lì collocati.

Analoghe perplessità le possiamo riscontrare anche nel crocevia ubicato più a nord fra la stessa via Pinarella con la via Tritone: codesto incrocio presenta una notevole pericolosità per chi non lo conosce e, soprattutto per coloro che provengono da Tagliata, in direzione nord, evidenziamo che il segnale di fermata si vede poco; in particolare nelle ore notturne, vi è il notevole rischio che l’utenza veicolare invada la via Tritone senza arrestarsi ovvero fermandosi oltre la linea di stop.

Alla luce di ciò, sottolineando altresì la confusione che regna ancora nella circonvallazione Sacchetti, soprattutto durante i week end e durante il periodo di alta stagione in cui, molti turisti e/o visitatori si trovano letteralmente disorientati dalla segnaletica col rischio di percorre così alcuni tratti stradali, addirittura in contro mano

C H I E D I A M O