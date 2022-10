Dopo l’interpellanza a risposta scritta presentata dal Gruppo Misto, nel consiglio comunale di Cervia, i due consiglieri comunali Gianluca Solomoni e Monica Garoia si dichiarano parzialmente soddisfati della risposta dell’assessore Enrico Mazzolani.

“Ci riteniamo parzialmente soddisfatti della risposta fornita dall’assessore con cospicuo ritardo, in quanto in alcuni tratti, (es. intersezione via Pinarella con via De Amicis), la problematica citata nell’interpellanza de quo è rimasta invariata per tutto il periodo di massima affluenza turistica ovvero luglio/agosto.”, – scrivono in una nota.