Venerdì 11 luglio alle ore 21, il Centro Visite Salina di Cervia propone“Salina sotto le stelle”, un’affascinante escursione in barca alla scoperta della volta celeste, accompagnati dall’astrofisico Oriano Spazzoli, nella suggestiva e silenziosa atmosfera notturna dei bacini salanti.

A bordo di una barca si attraversa un paesaggio sospeso nel tempo, dove anche l’avventura comincia con un tocco di poesia: per raggiungere il cuore della Salina, sarà necessario abbassarsi per qualche istante e passare sotto un piccolo ponticello di mattoni, preludio alla meraviglia.

Una volta giunti sul posto, l’esperienza si apre alla contemplazione:osservazioni guidate del cielo notturno, con telescopio e spiegazioni scientifiche a cura dell’esperto, per scoprire le stelle, i pianeti o la luna, a seconda della serata e della visibilità. Il tutto arricchito da letture e racconti a tema, per vivere l’astronomia come un viaggio tra scienza e suggestione, immersi nel silenzio e nella quiete della Salina di notte.

Le prossime date in programma: venerdì 25 luglio, lunedì 11 e venerdì 22 agosto alle ore 21 e venerdì 5 settembre alle ore 20.30.