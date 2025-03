“Il 15 novembre 2024, il cooperante veneziano Alberto Trentini è stato arrestato in Venezuela, mentre si recava da Caracas a Guasdalito per svolgere una missione umanitaria a favore delle persone con disabilità. Da allora, non sono state fornite accuse formali né è stato possibile per la famiglia o le autorità italiane mettersi in contatto con lui. Secondo le informazioni disponibili, Alberto è detenuto in condizioni precarie, in una struttura sovraffollata e con accesso limitato a cure mediche e assistenza legale. Le segnalazioni riferiscono di mancanza di acqua potabile e di condizioni igieniche insufficienti, elementi che destano grande preoccupazione per il suo stato di salute.

In risposta a questa situazione, è stato avviato un digiuno a staffetta per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla sua detenzione e per richiedere la sua immediata liberazione. L’iniziativa, partita il 5 marzo 2025, è stata organizzata dal Comitato per la Liberazione di Alberto Trentini, con il sostegno della famiglia, di varie associazioni umanitarie e della società civile. Tra gli aderenti figurano, per ora, oltre 500 persone, tra cui figure istituzionali e religiose di rilievo, come il Patriarca di Venezia.

La mia partecipazione al digiuno a staffetta rappresenta un gesto simbolico di solidarietà nei confronti di Alberto Trentini, volto a contribuire a mantenere alta l’attenzione sulla sua vicenda e a sollecitare le autorità competenti a intensificare gli sforzi per la sua liberazione.

Questo atto intende inoltre ribadire un principio fondamentale: nessun cooperante umanitario dovrebbe essere detenuto arbitrariamente mentre svolge il proprio lavoro in aiuto delle comunità più vulnerabili. Il digiuno non è solo un’espressione di vicinanza ad Alberto e alla sua famiglia, ma anche un appello alla comunità locale, nazionale e internazionale affinché intervenga con decisione per garantire il rispetto dei diritti umani e la protezione di chi opera in contesti di crisi.”