Sale sul tetto del proprio pub per protestare contro la chiusura: “Non voglio perdere l’attività”

Manuel Billi, titolare dell’Heaven Pub, attività di Ravenna nella zona del Parco Teodorico, in via Argirocastro, è oggi salito sul tetto del suo pub per protestare contro la chiusura di molte attività anche in questa fase 2. Manuel aveva annunciato nei giorni scorsi il suo gesto sui social network e lunedì 4 maggio, giorno di inizio della fase 2, alle 15, ha mantenuto la sua promessa. Un gesto dettato dalle difficoltà incontrate come giovane imprenditore in questi mesi di chiusura forzata, con i conti da pagare, ma senza le garanzie delle entrate quotidiane e la paura di perdere il locale