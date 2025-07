Nell’ambito della collaborazione con il Comune di Cervia, la Polizia Locale di Ravenna ha svolto un servizio di pattugliamento nella notte fra venerdì e sabato, senza imbattersi in particolari criticità dal punto di vista della microcriminalità.

Nel corso dell’attività, alle 02.30 circa, la pattuglia è dovuta intervenire in viale Gramsci per soccorrere due giovani ragazze minorenni, di 14 e 17 anni, evidentemente ubriache.

E’ stata necessaria la richiesta di intervento dei sanitari del 118 e dei genitori delle ragazze. Mentre gli agenti intervenuti erano lontani dalla volante, un giovane, sulla cui identità sono in corso accertamenti, grazie alle immagini degli impianti di video-sorveglianza, è salito in piedi sul cofano dell’auto di servizio.

Sebbene non abbia procurato danni, una volta identificato sarà proposto per l’applicazione della misura di prevenzione personale del divieto di ritorno nel Comune di Cervia per tre anni.