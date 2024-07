Partono sabato 6 luglio i saldi in tutta Italia, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (19 luglio). Per il Direttore Confcommercio Lugo Luca Massaccesi “la stessa data per tutta Italia rappresenta un vantaggio importante in termini promozionali, anche se permane la perplessità circa un avvio così anticipato subito dopo l’inizio della stagione estiva”.

Venendo alle previsioni circa l’andamento dei saldi per il Direttore Massaccesi “secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro – pari a 92 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro su scala nazionale”.

Queste le cifre di dettaglio:

Valore Saldi Estivi: 3,2 miliardi di euro

Numero Famiglie che acquistano in Saldo: 15,8 milioni

Acquisto medio a famiglia nei Saldi Estivi: 202 euro

Acquisto medio a persona nei Saldi Estivi: 92 euro

“Questi saldi – prosegue Massaccesi – rappresentano per i consumatori un’opportunità da non perdere perché potranno acquistare prodotti di moda e di qualità con un’ampia scelta visto che i negozi sono particolarmente riforniti.

Il comparto della moda si sta avviando verso decisioni e scelte essenziali per il prossimo futuro in un rapporto di filiera.

È una data importante che coincide con un momento di difficoltà per il settore. Ogni giorno in Italia chiudono 24 negozi di moda e ne riapre soltanto la metà e questo impone azioni che prevedano il rispetto delle stesse regole per tutti.”

“Infine – conclude Massaccesi – non ci stanchiamo di ripetere che è importante, mai come in questo momento, che i consumi premino le attività locali e il commercio di vicinato perché comprare vicino a noi vuol dire avere “a cuore” le nostre comunità, le relazioni e la socialità”.