Nuova petizione contro la sala slot di via Granarolo, inaugurata nei mesi scorsi dopo mesi di proteste , dibattiti e misurazioni. L’esercizio è infatti molto vicino a luoghi ritenuti “sensibili”, poiché frequentati da bambini, come ad esempio i campi da calcio, a fianco dell’Istituto Comprensivo San Rocco.

“La situazione preoccupa molto il quartiere” spiega Mattia Bandini, promotore della nuova petizione. “Il quartiere ha già da tempo problemi con il parco Mita, non vorremmo che questa nuova attività porti ulteriore degrado”.

Già in passato la sala slot era stata oggetto di una raccolta firme, ma l’attività è comunque riuscita ad aprire: “Con questa nuova petizione chiediamo alcune misure che vadano a proteggere gli studenti delle scuole e limitare i disagi per il quartiere: l’affissione di banner con messaggi di prevenzione della ludopatia, attivazione di un tavolo Comune-ASL-Scuola per il monitoraggio, chiusura dell’attività negli orari di entrata e uscita degli studenti e un contributo annuale da parte del Comune per progetti di prevenzione”.