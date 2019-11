Non si ferma il botta e risposta fra Lega e Partito Democratico dopo la denuncia del consigliere regionale Andrea Liverani che si è visto negare la sala del circolo Arci di Reda dove avrebbe voluto tracciare un bilancio della sua attività politica in Regione. La diatriba, scoppiata ieri, continua oggi

“Il PD dice bugie oppure non sa come stanno le cose” – dice il consigliere regionale Andrea Liverani, dopo la vicenda della sala di Reda non concessa per un’iniziativa politica alla Lega.

“È legittimo che il PD non conceda una sala di sua proprietà ad un altro partito politico avversario, ma in questo caso la realtà è diversa” – aggiunge Andrea Liverani – la sala del circolo di Reda risulta infatti di proprietà della cooperativa Nuova Unità e non del Partito Democratico. La domanda è questa: sono la stessa cosa? Non ci risulta.”

“Ognuno in casa propria fa entrare chi vuole è chiaro, ma il segretario territoriale del PD dovrebbe verificare la situazione, prima di parlare e chiedersi chi effettivamente gestisce la sala, con quali mezzi e con quale libertà”.

Conclude Liverani: “Rimane il dubbio poi se effettivamente la sala sia a norma, visto che domani è prevista una manifestazione politica del Pd e nella prima comunicazione ad Andrea Liverani fu detto che non poteva ospitare eventi in quanto non regolare”.