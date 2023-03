E’ stata una sala D’Attorre gremita quella che ieri sera, per oltre tre ore, ha accolto la conferenza del prof. Angelo D’Orsi sulla guerra in Ucraina e il nuovo ordine mondiale. Nonostante la propaganda guerrafondaia portata avanti da un servile classe politica al soldo degli interessi imperialisti americani e di una stampa asservita che, ormai da un anno, martella le menti propagandando l’invio di armi al regime Ucraino (al grido orwelliano di “la guerra è pace.”), le sanzioni alla Russia (che altro non fanno che ripercuotersi sulla vita dei lavoratori italiani) e le stupide campagna di cancellazione della cultura russa (cantanti, musicisti, professori, etc.), la grande partecipazione di ieri sera ha dimostrato quello che già sapevamo: la maggioranza del popolo è contraria a questa politica guerrafondaia e la classe politica italiana ed europea sta agendo in spregio e contro il volere e gli interessi del suo popolo.

Questo è il vero volto delle cosiddette “democrazie” liberali.