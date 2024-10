Sono quattro le musiciste che il secondo appuntamento dei “Concerti della Domenica” ospiterà sul palco della Sala Corelli, domenica 20 ottobre: il clarinetto Anna Brunelli, la viola Federica Cardinali, la pianista Mary Veloce e la musicologa Elèna Giroldi. Il concerto come tutta la rassegna è curato dall’Associazione Mariani e si realizza grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

L’elemento che accomuna le musiciste, tutte di Ravenna, è l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna oggi Conservatorio, dove Mary Veloce, dopo una interruzione degli studi, nel 2013 ottiene la laurea di I livello e nel 2016 il biennio di secondo livello; dove Federica Cardinali si diploma in viola, per poi proseguire gli studi all’Istituto Musicale Peri di Reggio Emilia, dove Anna Brunelli consegue il diploma di laurea di Secondo livello accademico in clarinetto e dove nel 2013 Elena Giroldi ottiene la laurea di secondo livello in pianoforte.

Le quattro artiste svolgono regolarmente attività nell’ambito musicale. Anna Brunelli e Federica Cardinali collaborano con diverse orchestre della regione, Mary Veloce si esibisce sia come pianista solista che come pianista accompagnatrice e suona regolarmente in duo e in trio con la clarinettista Anna Brunelli e la violista Federica Cardinali. Elena Giroldi, laureata in Lettere e Filosofia all’Università di Bologna, accanto all’insegnamento del pianoforte si dedica all’attività musicologica e di critica musicale tenendo conferenze e scrivendo articoli e saggi.

Il titolo del concerto, “Un colore particolare”, si riferisce a quell’impasto sonoro tutto particolare che creano il clarinetto, la viola e il pianoforte suonando insieme, un organico non consueto per il quale il repertorio è piuttosto limitato.

Il programma prevede il Kegelstatt Trio (Trio dei birilli) di Wolfgang Amadeus Mozart, Märchenerzählungen op. 132 di Robert Schumann, “Trio per pianoforte, clarinetto e viola” op. 264 di Carl Reinecke e infine Otto pezzi per clarinetto, viola e pianoforte” op. 83 di Max Bruch.

L’esecuzione sarà arricchita dalle parole di Elèna Giroldi che si inserirà per illustrare i brani.

Alle ore 10 verrà offerta la colazione nel bar del teatro grazie alla collaborazione tra Associazione Mariani e Mercato coperto.

Ore 11 inizio concerto.