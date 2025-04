In occasione della tradizionale Sagra della Campagna, che si svolgerà presso la frazione di Pieve Cesato nel comune di Faenza, da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio, si rendono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità in via Quaglia. Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Accarisi e l’intersezione con via Camatta, saranno in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli nei seguenti periodi: il giorno 30 aprile, dalle ore 16 alle ore 24; il giorno 1 maggio, dalle ore 9 alle 24; il giorno 2 maggio, dalle ore 17 alle 24; il giorno 3 maggio, dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva e il giorno 4 maggio, dalle ore 9 alla mezzanotte. Sono esenti dai divieti i mezzi di soccorso e di emergenza e i veicoli in servizio per l’evento, purché autorizzati dagli organizzatori e nel rispetto delle necessarie precauzioni per garantire la sicurezza di tutti i presenti.