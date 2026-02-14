Il Rione Rosso di Faenza celebra il ventesimo anniversario della Sagra del Pellegrino svelando il cuore storico-culturale della sua 20ª edizione, dedicata alla dicotomia tra guerra e pace: un viaggio che parte dalla memoria locale per aprirsi a riflessioni globali. Le tre conferenze principali, organizzate dal Rione Rosso ad ingresso gratuito presso la sede rionale in via Campidori 28, esplorano transizioni storiche e conflitti dal passato al presente.

Giovedì 26 febbraio alle ore 20:30 nelle Cantine del Baiocco si terrà “Faenza Romana e tardoantica. Passaggio di imperi” con Enrico Cirelli e Beatrice Girotti, moderata da Davide Bandini.

Sabato 21 marzo alle ore 17:00 sempre nelle Cantine del Baiocco è in programma “Conflitti e potere. Dal tardo Medioevo romagnolo a simboli e prospettive storiche” con Federico Canaccini e Leardo Mascanzoni, moderata da Martina Fabbri Nuccitelli. Infine, venerdì 17 aprile alle ore 20:30 nella Corte Rionale si chiuderà con “Da Faenza al Mondo. Memorie di guerra, Sguardo di pace” con Michela Ponzani e Vittorio Emanuele Parsi – con il contributo dell’Associazione Senio River – moderata da Claudio Ossani.

Tutte le conferenze sono ad ingresso gratuito.