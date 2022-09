Ultimo appuntamento per il Black History Month a Faenza. Dopo aver affrontato il tema del colonialismo, l’espressione artistica ed il lavoro, l’ultimo appuntamento sarà giovedì prossimo al circolo ARCI Prometeo per la tradizionale manifestazione ONE DAY in AFRICA.

La serata è dedicata al tema dell’identità e della cittadinanza. Sarà presente un punto informativo per le pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno e cittadinanza gestito dal Coordinamento Lavoratori Migranti della CGIL Provincia di Ravenna.

La serata inizia alle 18:30 con l’ospite speciale Sabrina Effionayi, autrice napoletana del libro autobiografico “Addio, a Domani”, edito Einaudi, e del podcast “Storia del Mio Nome”, prodotto da Spotify e Chora Media.

Verso le 19:30 si aprirà la cena (i posti sono limitati, si consiglia di prenotare scrivendo alla pagina facebook Black History Month Faenza); successivamente verrà premiato il faentino che viene da lontano, che quest’anno sarà un artista faentino, attraverso la “Cerimonia del Pingu”.

Saranno esposti durante la serata alcune opere del maestro Amissao Lima.

Sabrina Effionayi nasce a Castel Volturno nel 1999, vive la sua infanzia e parte dell’adolescenza tra Secondigliano e Castel Volturno, dopo che la madre naturale l’affida sulla “fiducia” ai vicini di casa, senza un regolare affido giuridicamente valido, al fine di regalarle un futuro più roseo. Sabrina è un’autrice giovanissima che attraverso le sue parole ha raccontato una storia intensa e difficile che si trova a cavallo di due identità. Negli ultimi anni si è cimentata in un nuovo viaggio fatto di tante esperienze nuove e stimolanti con l’obiettivo di ottenere le risposte che sin da piccola l’hanno accompagnata e tormentata. Nasce così un libro, “ADDIO, A DOMANI” (2022), edito Einaudi, che la aiuta nel processo di guarigione da ferite antichissime. La forza narrativa del libro diventa una base di lancio per un podcast che si intitola “STORIA DEL MIO NOME”, prodotto da Spotify e Chora.