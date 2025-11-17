Sabbioni si conferma tra le eccellenze italiane del settore beauty aggiudicandosi, anche per il 2025, il prestigioso premio nazionale “Insegna dell’Anno”, nelle categorie Punti Vendita ed E-Commerce per il settore profumerie. Un doppio riconoscimento che testimonia la forza di un’azienda storica, profondamente radicata nel territorio e capace di innovare restando fedele ai propri valori.

Con oltre 70 anni di storia alle spalle, Sabbioni è oggi una realtà di riferimento in Emilia-Romagna, dove opera attraverso una rete di 21 punti vendita affiancati da un sito e-commerce che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante diventando uno dei player più apprezzati a livello nazionale.

Il premio “Insegna dell’Anno” viene assegnato sulla base delle valutazioni di migliaia di consumatori italiani, che giudicano qualità del servizio, competitività dell’offerta, esperienza d’acquisto e affidabilità complessiva. La doppia vittoria di Sabbioni conferma non solo il livello dei servizi offerti ai clienti, ma anche la capacità dell’azienda di coniugare tradizione e innovazione, presenza fisica e digitale, vicinanza al territorio e visione moderna del retail.

«Questo riconoscimento – commenta Maurizio Sabbioni – è il risultato del lavoro quotidiano di tutti i nostri collaboratori, che ogni giorno mettono impegno, passione e professionalità in ciò che fanno. A loro va il nostro più sincero grazie. Ma il ringraziamento più grande va a tutti i nostri clienti, che da oltre settant’anni ci accordano la loro fiducia e che, ancora una volta, ci hanno premiato. Questo risultato è soprattutto il loro.» Sabbioni Profumi Srl Via Monsignor Giuseppe Fabbri, 7 48124 Ravenna (RA) Tel. 0544-460461 | info@sabbioni.it

L’azienda conferma così il proprio ruolo di realtà solida, dinamica e in continua evoluzione, pronta a investire nel territorio e a offrire un’esperienza di qualità sia nei negozi fisici sia sul canale digitale.

Con questo nuovo riconoscimento, Sabbioni ribadisce la propria posizione di eccellenza nel panorama nazionale della profumeria e della cosmetica.