Sabbioni a fianco di Linea Rosa per contrastare la violenza di genere: parte la campagna Fiorire

Fiorire è la campagna ideata da Sabbioni per sostenere Linea Rosa. Dal 2019 a fianco dell’associazione, l’azienda ravennate metterà in campo diverse iniziative per sensibilizzare la propria clientela contro la violenza sulle donne. Saranno coinvolti tutti i 21 punti vendita Sabbioni, dal bolognese fino a Rimini, e il negozio online. Per tutto il mese di novembre sarà attiva una raccolta fondi e Sabbioni donerà una parte del proprio fatturato a sostegno del centro antiviolenza di riferimento per Ravenna, Russi e Cervia. Il progetto non si limita alla semplice beneficenza. Quasi tutti i dipendenti di Sabbioni, un’ottantina di persone, sono entrati in contatto con la quotidianità di Linea Rosa.