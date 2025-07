Mezzo secolo da festeggiare. E’ quello del Gruppo Milleluci di Alfonsine, ormai un’istituzione dell’intera Romagna: per il quale è iun programma una grande festa nella serata di sabato 26 luglio in piazza Gramsci ad Alfonsine.

Si parte alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico. Quindi, alle 21, si accende la musica con l’Orchestra Silvagni; e alle 22 il clou della serata, ovvero lo spettacolo del Gruppo Milleluci.

Ma la piazza sarà ricca di molte altre attrazioni, come si conviene ad un compleanno di questo livello: bancarella delle caramelle per i più piccoli (e i golosi), stand di birra artigianale con le ragazze de “Il Giardino delle Luppole”; cocktail e drink per tutti i gusti con il Free Bar di Fusignano; e anche lo stand AVIS, perché donare fa bene, anche alle feste…