Sabato 5 ottobre 2024, dalle 16:00 alle 21:00

Lo Studio Neri, via Filanda Vecchia 53, torna ad aprire le sue porte al pubblico con la rassegna A Porte Aperte, un’iniziativa che celebra artisti locali e nazionali, creando uno spazio d’incontro tra arte e comunità.

L’evento di sabato 5 ottobre sarà dedicato alla mostra di scultura della ceramista Silvia Piani, curata da Filippo Maestroni.

“Un battito d’ali congelato, cristallizzato e il sinuoso vorticare di una creatura marina elegantemente bloccata nel tempo. Il lavoro di Silvia Piani affonda le sue radici in un’estetica da ricerca zoologica, attraverso un occhio clinico, preciso e attento, manifesta una maestria che scaturisce nell’incontro del virtuosismo della natura paragonato a quello della sua tecnica ceramica” spiega il curatore della mostra.

“Precisione e minuzia piuma per piuma, scaglia per scaglia i suoi animali sono finemente costruiti per simulare una realtà organica ma elegante, creando texture ispirate dal naturale, attraverso l’utilizzo di un sapiente controllo dell’argilla e del vetro, priducendo un equilibrio tra razionale e organico tra il vero e la bellezza.

Suggestioni naturalistiche, che riportano chi le osserva ad un confronto con bestiari colorati e vitali, degni delle più sgargianti wunderkammer ottocentesche”.

Un’occasione intima per apprezzare il virtuosismo di un’artista che, attraverso il controllo sapiente dell’argilla e del vetro, restituisce il dialogo tra natura e artificio, tra il razionale e il meraviglioso.

L’ingresso alla mostra è libero e gratuito. Sarà offerto un piccolo rinfresco durante l’evento.