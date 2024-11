L’Istituto Professionale “Persolino-Strocchi” di Faenza, con oltre 200 alunni iscritti nelle attuali classi prime, è nuovamente pronto ad aprire le porte ai ragazzi e alle famiglie interessati a conoscere la sua vasta offerta formativa: sabato 23 novembre si terrà in entrambe le sedi scolastiche il primo open day, appuntamento che si ripeterà nelle date del 14 dicembre e dell’11 gennaio.

Sarà quindi l’occasione per scoprire ed informarsi sulle tante opportunità di scelta che propone l’Istituto, dai percorsi Grafico, Web e Turismo della sede Strocchi, all’indirizzo Agricoltura della sede Persolino.

Nello specifico, sabato 23 dalle ore 14.30 sarà possibile, previo appuntamento, visitare l’Istituto Agrario, nella sua sede di via Firenze 194, e ricevere informazioni sui quadri orari e sull’articolazione dell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. I partecipanti all’open day potranno così vedere gli spazi in cui quotidianamente, durante l’anno scolastico, gli studenti del Persolino mettono in pratica le conoscenze acquisite: serra, erboristeria, cantina didattica, laboratori di chimica, scienze e micropropagazione. Alunni e docenti accoglieranno i ragazzi e gli accompagnatori per mostrare le attività che si svolgono all’interno della scuola.

Nella stessa giornata di sabato 23, ma dalle ore 15.00, l’open day riguarderà la sede Strocchi, in via Medaglie d’Oro 92, dove saranno presentati i percorsi relativi ai Servizi Commerciali: “Design della comunicazione visiva e pubblicitaria”; “Web community”; “Turismo accessibile e sostenibile, accoglienza ed eventi”. Anche qui sarà possibile visitare i laboratori attrezzati con computer Mac e Windows di ultima generazione, il laboratorio di fotografia, la camera oscura e le varie aule in cui gli studenti durante l’anno sperimentano la didattica laboratoriale, per cui l’Istituto si contraddistingue, nell’ottica di una formazione che dà sempre più spazio alle competenze pratiche, accanto alle conoscenze.

Competenze, che gli alunni del “Persolino-Strocchi” hanno modo di acquisire anche durante le attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), tra cui spiccano le tre/quattro settimane di stage formativo in aziende del territorio, per le classi terze e quarte, oltre alle tante visite aziendali e agli incontri con esperti del mondo del lavoro, che caratterizzano l’intero percorso scolastico di tutti gli indirizzi di studio.

Gli open days rappresenteranno inoltre un’occasione per parlare con docenti e studenti dell’Istituto, che saranno coinvolti in prima persona nelle attività di accoglienza e di dimostrazione laboratoriale, e che quindi potranno aiutare ragazzi e famiglie ad orientarsi tra i vari percorsi di studi, verso una scelta il più possibile consapevole e motivata riguardo al proprio futuro scolastico e lavorativo.

Le prenotazioni agli open day possono essere effettuate tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 13.00, chiamando il numero 054622932 se interessati all’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” oppure il numero 0546622600 se interessati all’indirizzo “Design della comunicazione visiva e pubblicitaria”; “Web community”; “Turismo accessibile e sostenibile, accoglienza ed eventi”.

Per ogni informazione è possibile consultare la pagina web dell’Istituto o inviare una mail a orientamento@persolinostrocchi.istruzioneer.it