Sabato 10 settembre alle 10.30, nello spazio espositivo di viale Berlinguer, verrà inaugurata la mostra “Ravenna città verde”, un’esposizione fotografica realizzata nel corso dell’omonimo laboratorio svolto nell’ambito del progetto “Lavori in Comune 2022”. Saranno presenti alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Nella mostra esposti gli scatti realizzati dai partecipanti al laboratorio, promosso e gestito dal Circolo fotografico ravennate, che si è svolto dal 4 all’8 luglio e che ha visto undici fra ragazze e ragazzi impegnati in un reportage fotografico su alcuni spazi verdi e giardini della città di Ravenna.

Le immagini, realizzate con differenti apparecchiature fotografiche come fotocamere reflex, macchine compatte e comuni smartphone, immortalano scorci ed angoli spesso nascosti di una quindicina di aree verdi cittadine: si va dai più noti giardini pensili del Palazzo della Provincia, a parchi come quello della Pace e Teodorico, ai celebri chiostri della Biblioteca Classense e del Museo Nazionale, fino ad arrivare a luoghi poco conosciuti perché chiusi e solitamente inaccessibili al pubblico come il giardino del Convento delle Suore Clarisse Cappuccine, quello di Palazzo Prandi e quello di Porta Nuova dei Veneziani.

Le fotografie sono state realizzate da Francesca Bergamaschi, Riccardo Bevoni, Giulia Calorendi, Jacopo Capaci Zanette, Ludovica De Marchi, Sofia Gavelli, Nicola Melandri, Francesco Olivier, Anna Pavone, Valentina Segurini e Paola Zeoli sotto la guida dei fotoamatori del Circolo fotografico ravennate Iorio Amadei, Bruno Assirelli, Ivano Wolmer Sansovini e Paolo Santelmo.

La mostra sarà visitabile fino al 25 settembre dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.