Torna la campagna nazionale di Legambiente “Spiagge e Fondali Puliti” per sensibilizzare la comunità alla cura e protezione dell’ambiente costiero e marino e delle zone umide. Questa volta lo scenario scelto è la Pialassa della Baiona: un sistema complesso, collegato da canali artificiali, costituito da bacini soggetti a variazioni di marea e da bacini d’acqua dolce a ridosso della Pineta di San Vitale che il comune di Ravenna, in collaborazione con il Parco del Delta del Po, mantiene isolati dall’ambiente marino per proteggere la foresta dall’intrusione salina e mantenere elevati gli indici di biodiversità.

Appuntamento per sabato 5 aprile alle ore 09:30 presso il parcheggio adiacente l’Unione Sportiva Porto Corsini (via Baiona 314, Ravenna).

L’evento è organizzato da Legambiente Ravenna Circolo Matelda in collaborazione con Unione Sportiva Porto Corsini e Pro Loco Porto Corsini. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e adatta anche a bambini e famiglie. E’ possibile iscriversi online sul sito: https://volontariato.legambiente.it/giornate-di-volontariato oppure direttamente sul posto domenica mattina.

L’iniziativa “Spiagge e Fondali Puliti” verrà riproposta Domenica 27 aprile in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna al bagno Duna degli Orsi.

Per la passeggiata ecologica e la raccolta di eventuali rifiuti, il consiglio è di indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Il materiale per la raccolta dei rifiuti (guanti, sacchi) sarà fornito dagli organizzatori. Al termine della mattinata uno spuntino per tutti i Volontari offerto dalla Pro Loco di Porto Corsini