Sabato 30 novembre, in occasione dell’iniziativa nazionale #Alberiperilfuturo 2019, l’Associazione Fuori dal Coro, in collaborazione con il Servizio Giardini dell’Unione della Romagna faentina, organizza la piantumazione di 250 nuovi alberi nel Comune di Faenza. L’iniziativa prende il titolo di “Piantiamo vita e aria pulita nella nostra città” e riprende gli sforzi già messi in campo dalla medesima associazione negli anni scorsi a Oriolo dei Fichi e a Faenza, nell’area accanto al PalaCattani.

L’appuntamento è quindi per sabato 30 Novembre, dalle ore 9.00, fino a lavoro ultimato, all’ex Parco Ginestre, via Salita da Oriolo, Faenza.

Tutta la cittadinanza è invitata

Partecipare è semplice, basta presentarsi con guanti per giardinaggio, abiti e scarpe comode. Responsabili ed esperti seguiranno i partecipanti durante la piantumazione.

Per adesioni e per ricevere future informazioni:

alberiperfaenza@gmail.com

3386631118

“Il progetto nasce nel 2015, tra Reggio Emilia e Milano, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, il 21 Novembre. L’iniziativa entra subito nel cuore di Gianroberto Casaleggio che, nel dicembre di quell’anno, partecipò attivamente alla messa a dimora di 577 alberi nel capoluogo lombardo. Il progetto è promosso dal Movimento 5 Stelle, ma è aperto a tutti e la piantumazione partecipata avviene senza bandiere o simboli politici.

Gli alberi, come l’aria, sono patrimonio di tutti.

Ogni albero assorbe circa 15 kg di anidride carbonica, produce ossigeno per quasi 3 esseri umani, assorbe ozono e migliora il microclima. Creare boschi urbani è un toccasana per la biodiversità. Nelle aree urbane ripopolate di piante e alberi, la temperatura si abbatte naturalmente di 1 – 2 gradi.

Piantare gli alberi è una delle cose più importanti che possiamo fare contro il riscaldamento globale”.