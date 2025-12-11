Sabato 13 dicembre, a partire dalle 10, il bistrò FMarket, all’angolo fra Piazza della Libertà e Corso Saffi, a Faenza, ospita un evento organizzato da Melandri Gaudenzio srl, l’azienda di Bagnacavallo fondata nel 1947, specializzata nell’importazione, selezione e commercializzazione di legumi, cereali, semi oleosi e zuppe, sia biologici sia convenzionali.

Nel corso della mattinata verrà presentata e donata al pubblico l’ultima creazione dell’azienda: il Lunario Melandri.

L’idea del Lunario Melandri è nata dal desiderio di creare un oggetto editoriale capace di accompagnare le persone giorno dopo giorno, come facevano un tempo i vecchi almanacchi contadini. Non si tratta soltanto di un calendario, ma di uno strumento ricco di contenuti: consigli, racconti, ricette, curiosità e momenti di riflessione, che parlano di natura, territorio e cultura.

Accanto alle informazioni pratiche come il calendario e le fasi lunari, il Lunario ospita mitologie vegetali e contadine: narrazioni simboliche che spiegano i cicli della terra e rafforzano il legame con le piante e l’ambiente. Il tono scelto è quello di un “retro-moderno”, capace di far dialogare il folklore con una sensibilità contemporanea.

Supervisionato da Roberta Colla Melandri, nipote del fondatore e attuale amministratore delegato dell’azienda, il Lunario è stato realizzato grazie a collaborazioni qualificate e prestigiose a livello territoriale: la gastronoma e giornalista Martina Liverani si è occupata dei testi di contesto e approfondimento, il divulgatore e fulesta Fabrizio Caveja ha curato la parte dedicata alle tradizioni contadine e popolari, lo chef Fabrizio Mantovani ha supervisionato le ricette che arricchiscono il lunario.

E sabato mattina saranno tutti presenti: Martina Liverani e Fabrizio Caveja a dialogare col pubblico, mentre Fabrizio Mantovani – all’interno del suo locale – preparerà assaggi di dolci natalizi e non, impreziositi dai cereali e dai semi della Melandri Gaudenzio, che verranno offerti a tutti i presenti.