Quest’anno assume particolare importanza il tragico avvenimento dell’eccidio di Villa Rossi, che l’amministrazione comunale di Castel Bolognese puntualmente ricorda. Il 17 dicembre 2024 cade infatti l’ottantesimo anniversario di questo tragico evento: nel primo mattino del 17 dicembre 1944 nella frazione di Biancanigo, ventuno persone appartenenti a tre famiglie (Cristoferi, Montanari e Lama) subiscono la morte a seguito dell’esplosione di Villa Rossi e delle case coloniche adiacenti, minate dai tedeschi che approntavano le proprie difese sul Senio, a seguito della liberazione della città di Faenza e dei territori sulla riva destra del Senio. Le vere cause dell’inutile strage non sono mai state chiarite definitivamente, ma da 80 anni la comunità locale coltiva la memoria di quanti persero la vita nell’avvenimento.

Il Comune di Castel Bolognese e il Comitato antifascista intendono ricordare l’eccidio sabato 14 dicembre 2024 con un momento comunitario celebrativo e di riflessione.

Alle 17:30 presso la Chiesa di S. Pietro Apostolo in Biancanigo Don Marco Bassi celebrerà la Santa Messa. Alle 18:15 di fronte alla Chiesa si formerà il corteo per la fiaccolata sino al monumento eretto a memoria dell’Eccidio, dove verrà deposta una corona in ricordo delle vittime.

A seguire, interventi del sindaco Luca Della Godenza e di esperti di storia locale.