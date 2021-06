Sabato inaugura la stagione dell’Arena del Sole a Lido di Classe

Il Festival Internazionale dei Corti da Sogni “Antonio Ricci” inaugura la stagione estiva dell’Arena del Sole di Lido di Classe. Dal 19 al 26 giugno protagonisti in via Marignolli saranno i cortometraggi provenienti da 70 paesi. La stagione dell’Arena proseguirà poi fino a settembre con un appuntamento diverso ogni sera. The Father, Il Favoloso Mondo di Amélie, Raja e l’ultimo drago, I predatori, Il cattivo poeta i primi titoli di una stagione governata dall’incertezza a causa delle politiche distributive dei film dopo il blocco delle attività dell’ultimo anno.