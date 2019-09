Sabato in Piazza del Popolo la Festa del Volontariato

Il mondo del volontariato ravennate torna a far festa in Piazza del Popolo a Ravenna. Punto di ritrovo da oltre vent’anni per persone e associazioni impegnate nel campo del sociale, la Festa del Volontariato sarà anche quest’anno un momento di confronto fra tutte le realtà coinvolte e occasione per i ravennati di conoscere realtà, di cui magari non si conosce l’esistenza, ma che potrebbero verificarsi preziose nella vita quotidiana. Tanti eventi in programma, confermata la grande tavolata attorno alla quale tutti i volontari si siederanno, momento fondamentale per costituire al meglio una rete fra persone e associazioni.