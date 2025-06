I cinque colori della città manfreda con lo spettacolo delle bandiere, le loro coreografie e la musica di tamburi e chiarine si preparano a tornare in Piazza del Popolo con il Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici dando vita, questo fine settimana, al tradizionale appuntamento con le gare che precedono di una settimana il 68° Niballo Palio di Faenza. Il calendario prevede sabato 14 giugno alle 20.30 il Torneo Alfieri Bandieranti e Musici nelle specialità Singolo, Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici, mentre domenica 15 giugno alle 21.00 è previsto il Giuramento dei Cavalieri che disputeranno il Palio e, a seguire, la gara delle bandiere nelle specialità della Coppia (la Botte). In caso di condizioni meteo avverse, le gare si svolgeranno al PalaCattani.

Diretta streaming delle gare e il Giuramento dei Cavalieri

Le due serate delle bandiere saranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali del Palio (Youtube, Facebook e sito www.paliodifaenza.it) e sulla pagina Facebook di FaenzaWebTv. Un modo facile e immediato per non perdersi l’appuntamento con le gare o per rivederle anche nei giorni successivi e continuare a vivere la magia di queste serate in Piazza del Popolo. Le gare del 15 giugno saranno precedute dal Giuramento dei Cavalieri del Niballo Palio di Faenza: per il Borgo Durbecco presterà giuramento Luca Innocenzi, Gertian Cela per il Rione Giallo e Matteo Tabanelli per il Rione Nero. Matteo Rivola giurerà per il Rione Rosso e Marco Diafaldi per il Rione Verde.

Prevendita biglietti del Niballo Palio di Faenza durante le serate delle bandiere

Oltre alle prevendite online già attive dal 9 giugno scorso su www.vivaticket.com e nei loro punti vendita autorizzati, in occasione delle gare di sabato e domenica sarà attivo il servizio di prevendita al Teatro Masini per i biglietti del Palio dalle 19.30 alle 22.00. I biglietti saranno inoltre acquistabili alla biglietteria dello Stadio B. Neri il 21 giugno dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e il 22 giugno, giornata della Giostra, dalle 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio a partire dalle 15.00. In caso di acquisto online, sarà sufficiente stampare il ticket elettronico ricevuto da Vivaticket e presentarlo all’ingresso.

L’elenco dei partecipanti alle gare di sabato 14 giugno

Borgo Durbecco

Singolo: Lorenzo Rinaldi con Matteo Bossa (tamburino), Luca Battaglino (portabandiera)

Piccola Squadra:

ATLETI: Devis Valmori, Mattia Pasi, Marco Solaroli, Marco Tarroni, Davide Guerrini, Nicolas Gorini

TAMBURI: Marco Liverani, Matteo Bossa, Mattia Comani, Andrea Foschini, Caterina Pirazzini, Gabriele Gulmanelli, Simone Gulmanelli, Luca Alboni, Riccardo Silimbani, Sara Slavazza, Luca Meneghini

CHIARINE: Beatrice Ricci, Francesca Monti, Veronica Mazzoni, Rita Fabbri, Michela Zama, Elena Cicognani, Samuele Neri, Maria Poggiolini, Chiara Redavid, Federica Lelli

PORTABANDIERA: Federico Maurizi, Alessandro Ricci, Alessio Buzzi, Marco Pasi, Andrea Carloni, Andrea Leonardi

Grande Squadra:

ATLETI: Devis Valmori, Mattia Pasi, Marco Solaroli, Marco Tarroni, Davide Guerrini, Nicolas Gorini, Alessio Buzzi, Luca Battaglino, Gianluca Gasco, Federico Maurizi, Filippo Maurizi, Simone Gjevori, Alessandro Ricci, Matteo Maurizi, Lorenzo Rinaldi, Alessandro Baldassarri

TAMBURI: Marco Liverani, Matteo Bossa, Mattia Comani, Andrea Foschini, Caterina Pirazzini, Gabriele Gulmanelli, Luca Alboni, Luca Meneghini, Riccardo Silimbani, Sara Slavazza

CHIARINE: Beatrice Ricci, Francesca Monti, Veronica Mazzoni, Rita Fabbri, Michela Zama, Elena Cicognani, Samuele Neri, Maria Poggiolini, Chiara Redavid, Federica Lelli

PORTABANDIERA: Andrea Leonardi, Giacomo Ogrin, Marco Pasi, Andrea Carloni, Mattia Rava, Julian Poggi, Flavio Vallini, Andrea Barnabè

Rione Giallo

Singolo: Federico Locatelli con Lorenzo Ghiselli (tamburino), Simone Lionetti (portabandiera)

Piccola Squadra:

ATLETI: Luca Giuseppe Corvino, Simone Lionetti, Kevin Liverani, Federico Locatelli, Jacopo Morrone, Mattia Tarantino

TAMBURI: Maia Berdondini, Pietro Da Fermo, Lorenzo Ghiselli, Daniela Varoli, Alessia Pascoli, Enrico Pederzoli, Niccolò Tagliaferri, Noemi Taroni, Giovanni Frattini, Nicolò Neri, Gaia Camporese

CHIARINE: Cristina Andronache, Ginevra Testa, Asia Taroni, Giorgia Resini, Filippo Sangiorgi

PORTABANDIERA: Nicolò Benedetti, Manuel Bulzaga, Michele Pasi, Nicola Poggiolini, Matteo Boschi, Lorenzo Testa

Grande Squadra:

ATLETI: Luca Giuseppe Corvino, Simone Lionetti, Kevin Liverani, Federico Locatelli, Michele Pasi, Nicola Poggiolini, Nicolò Benedetti, Manuel Bulzaga, Mattia Tarantino, Matteo Boschi, Lorenzo Testa, Jacopo Morrone TAMBURI: Pietro Da Fermo, Lorenzo Ghiselli, Daniela Varoli, Alessia Pascoli, Enrico Pederzoli, Nicolò Neri, Gaia Camporese, Niccolò Tagliaferri, Giovanni Frattini

CHIARINE: Cristina Andronache, Ginevra Testa, Asia Taroni, Giorgia Resini, Filippo Sangiorgi

PORTABANDIERA: Andrea Querzola, Davide Testa, Andrea Pederzoli, Stefano Testa, Andrea Fregnani, Samuele Ciaranfi

Rione Nero

Singolo: Francesco Santandrea con Mattia Ricci (tamburino), Enrico Emiliani (portabandiera)

Piccola Squadra:

ATLETI: Manuel Galtieri, Antonio Costa, Giacomo Costa, Nicolò Bettoli, Nico Giraldi, Luca Senni

TAMBURI: Mattia Ricci, Leonardo Samorì, Ginevra Cipriani, Gabriele Taglioni, Martina Bonomo, Tania Rossi, Matilde Bandini, Lucrezia Bettoli, Nicolò Tinelli, Matilde Talli, Gaia Borghesi, Riccardo Lamarina, Marisol Sain

CHIARINE: Alessandro Montuschi, Michela Lotti, Alice Bandini, Francesco Amadei, Marta Cornacchia, Michela Venieri, Monica Arduini, Federico Laghi, Sheril Marini, Pasquale Siciliano, Filippo Gaudenzi

PORTABANDIERA: Alberto Morini, Rodrigo Ceroni, Paolo Emiliani, Sante Savino, Andrea Casadio, Luca Monducci

Grande Squadra:

ATLETI: Enrico Emiliani, Alberto Morini, Rodrigo Ceroni, Paolo Emiliani, Sante Savino, Andrea Casadio, Luca Monducci, Manuel Galtieri, Giacomo Costa, Antonio Costa, Nicolò Bettoli, Nico Giraldi, Luca Senni, Francesco Lanzoni, Michele Fiume, Federico Lama

TAMBURI: Mattia Ricci, Leonardo Samorì, Ginevra Cipriani, Gabriele Taglioni, Martina Bonomo, Tania Rossi, Matilde Bandini, Lucrezia Bettoli, Nicolò Tinelli, Matilde Talli

CHIARINE: Alessandro Montuschi, Michela Lotti, Alice Bandini, Francesco Amadei, Marta Cornacchia, Michela Venieri, Monica Arduini, Federico Laghi, Sheril Marini, Pasquale Siciliano

PORTABANDIERA: Francesco Santandrea, Christian Bandini, Matteo Bandini, Luca Montanari, Nicholas Rossi, Francesco Zangheri, Damiano Frediani, Andrea Baldissera (portabandiera)

Rione Rosso

Singolo: Raffaele Jr Rampino con Luca Linguerri (tamburino), Francesco Palomba (portabandiera)

Piccola Squadra:

ATLETI: Francesco Palomba, Raffaele Jr Rampino, Federico Piazza, Antonio Caselli, Marwan Hammami, Filippo Passero

TAMBURI: Christian Vignoli, Alessia D’Amico, Martina Rossi, Lisa Amadei, Sara Donati, Francesca Vezzoli, Luca Linguerri, Nicola Argnani, Giulia Mercuriali, Anna Mercuriali, Daniela Cordoba

CHIARINE: Mattia Mazzolini, Francesco Stella, Matteo Quarti, Annalita Solaroli, Angelica Spada, Martina Ragazzini, Lisa Barnabè, Linda Bellinzona, Francesco Porisini

PORTABANDIERA: Denis Bucci, Filippo Vitali, Leonardo Vitali, Roberto Villa, Pietro Passero, Tommaso Sangiorgi

Grande Squadra:

ATLETI: Denis Bucci, Francesco Palomba, Antonio Caselli, Filippo Vitali, Leonardo Vitali, Filippo Passero, Pietro Passero, Marwan Hammami, Raffaele Jr Rampino, Federico Piazza

TAMBURI: Christian Vignoli, Alessia D’Amico, Martina Rossi, Lisa Amadei, Sara Donati, Luca Linguerri, Francesca Vezzoli, Nicola Argnani, Giulia Mercuriali, Anna Mercuriali

CHIARINE: Mattia Mazzolini, Francesco Stella, Matteo Quarti, Annalita Solaroli, Angelica Spada, Martina Ragazzini, Lisa Barnabè, Linda Bellinzona, Francesco Porisini

PORTABANDIERA: Andrea Dall’Osso, Marco Sangiorgi, Tommaso Sangiorgi, Fabio Carmellini (portabandiera)

Rione Verde

Singolo: Marco Bertoni con Gian Marco Visani (tamburino), Florian Gorovelli (portabandiera)

Piccola Squadra:

ATLETI: Filippo Rossi, Leonardo Ercolani, Luca D’Eusanio, Marco Bertoni, Massimiliano Rossi, Mirco Mazzotti TAMBURI: Michela Pantera, Alessia Cornacchia, Gianmarco Visani, Anna Fracasso, Alessandra Anulli, Marco Barbagallo, Sara Barbagallo, Anna Mazzotti, Gian Marco Pisotti, Maria Chiara Dalpozzo, Riccardo Cicognani, Lorenzo Liverani

CHIARINE: Alice Fabbri, Daniele Ravaioli, Martina Negrini, Martina Stefani, Eugenia Stefani, Marco Santandrea, Elena Proni, Nicolò Carciopolo Dalpopolo, Ilaria Samorè

PORTABANDIERA: Alessandro Zenzani, Enrique Tassinari, Florian Gorovelli, Ivan Ravaioli, Lorenzo Momoli, Mattia Bertacchi (portabandiera)

Grande Squadra:

ATLETI: Alessandro Zenzani, Claudio Fabbri, Filippo Rossi, Florian Gorovelli, Leonardo Ercolani, Lorenzo Momoli, Luca D’Eusanio, Luca Santandrea, Manuel Fagnocchi, Marco Bertoni, Massimiliano Rossi, Milos Fabbri, Mirco Mazzotti, Nicola Dal Pozzo, Renato Gorovelli, Tommaso Conti

TAMBURI: Michela Pantera, Alessia Cornacchia, Gian Marco Visani, Anna Fracasso, Alessandra Anulli, Sara Barbagallo, Marco Barbagallo, Anna Mazzotti, Gianmarco Pisotti, Maria Chiara Dalpozzo, Riccardo Cicognani CHIARINE: Alice Fabbri, Daniele Ravaioli, Martina Negrini, Martina Stefani, Eugenia Stefani, Marco Santandrea, Elena Proni, Nicolò Carciopolo Dalpopolo, Ilaria Samorè

PORTABANDIERA: Alessandro Ione, Alessandro Tini, Enrique Tassinari, Fabio Samorè, Ivan Ravaioli, Luca Santuari, Mattia Bertacchi, Paolo Gioviti

I nominativi delle gare a Coppie di domenica 15 giugno

Borgo Durbecco

Alessio Buzzi e Nicolas Gorini con Marco Liverani (tamburino), Devis Valmori, Matteo Maurizi (portabandiera)

Rione Giallo

Kevin Liverani e Federico Locatelli con Lorenzo Ghiselli (tamburino), Simone Lionetti, Luca Giuseppe Corvino (portabandiera)

Rione Nero

Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani con Mattia Ricci (tamburino), Paolo Emiliani, Rodrigo Ceroni (portabandiera)

Rione Rosso

Raffaele Jr Rampino e Francesco Palomba, con Luca Linguerri (tamburino), Antonio Caselli, Denis Bucci (portabandiera)

Rione Verde

Filippo Rossi e Massimiliano Rossi con Alessia Cornacchia (tamb