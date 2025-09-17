Sabato 20 e Domenica 21 settembre 2025, Brisighella uno dei Borghi più belli d’Italia, Città Slow, Città dell’Olio e Bandiera Arancione del TCI, crocevia di Sentieri e Cammini, si prepara ad accogliere la quinta edizione del Festival dei Cammini e per due giorni il borgo medioevale si trasformerà in un punto di incontro per appassionati di trekking, escursionisti e semplici curiosi.

L’evento, nato nel 2019 e realizzato dalla Pro Loco, grazie anche al sostegno del Gal Altra Romagna, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Brisighella, della Parrocchia di San Michele Arcangelo, degli Amici dell’Osservanza, dell’Ente Parco e altre Associazioni del territorio, si svolgerà nell’incantevole cornice del Convento dell’Osservanza, complesso conventuale del XVI sec., con i suggestivi Chiostri, il Refettorio, l’ex Orto dei frati e la meravigliosa Chiesa di Santa Maria degli Angeli che tanta storia ha da raccontare. Il Convento è facilmente raggiungibile dalla Stazione Ferroviaria e dal centro storico.

Presso i punti informativi, sarà disponibile il Taccuino dei Cammini in 4 lingue, utile strumento che accompagnerà turisti e camminatori alla scoperta dei Cammini che attraversano il territorio romagnolo, tra borghi antichi e paesaggi mozzafiato delle nostre colline e del Parco Regionale della Vena del Gesso riconosciuto UNESCO, Patrimonio dell’Umanità.

Il programma di quest’anno vedrà la presenza di artisti, musicisti e scrittori che animeranno il Festival con mostre, teatralità, letture e concerti.

Tante le proposte di questa edizione, a partire dai Laboratori curati da Atlantide, momenti di Meditazione con guida olistica, alle Camminate ed Escursioni con guide certificate nei luoghi storici del Borgo e lungo i sentieri delle nostre colline, la cui adesione deve essere inviata a iat.brisighella@racine.ra.it.

Nei suggestivi Chiostri dell’Osservanza saranno inaugurate sabato 20 settembre alle ore 17:00 due importanti mostre: “I Colori della Musica” di Tatiana Malpezzi Perdonà con interventi di Mirko De Carli, presidente Rotary Eclub 2072 – Bologna e Alessandra Melandri, resp.le Rinascimento Poetico città di Ravenna e i “Sentieri dell’Arte” con interventi di Sound art di Daria Baiocchi, poesie di Anna Maria Carroli, Angela Albonetti, Liliana Casadei, Ezio Alessio Gensini e Yuleisy Cruz Lezcano, e le Opere di Paola Baroncini, Alessandra Bonoli, Carmine Calvanese, Davide Ferro, Asia Galeati, Joey Koka, Fabrizio Molinario, Armenia Panfolklorica, Stefano W. Pasquini, Gianni Pedullà, Massimo Romani, Leonardo Santoli, Gianfranco Sergio, Esmeralda Spada, Silvano Venturi e Irene Zangheri.

Si dedicherà un importante momento di riflessione e approfondimento sui Cammini nel corso del Convegno di domenica 21 settembre alle ore 10:30 con esperti di turismo responsabile e del rispetto del territorio.

Tanti gli spettacoli di intrattenimento, “ Il Racconto del Viandante” della Compagnia Ordine della Torre diretta da Enrica Piancastelli, lettura e concerto “L’Alcyone” a cura di Giovanni Tonelli voce e Marta Celli arpa celtica, “NOSTOS”, viaggio musicale come moto di ricerca dell’anima con Massimo Valentini e Marta Celli, la chitarra flamenca di Carlo Calderano e gli allievi della Scuola di Musica Masironi, diretta dal maestro Davide Fabbri, oltre agli Incontri con l’Associazione YuJo sui “legami storici tra Brisighella e la Serenissima” e “due Cammini un’Anima” e, la presentazione del libro “Divina Francigena” ambientato sull’omonimo cammino, di Giuseppe Leo Leonelli, scrittore e camminatore.

IL PROGRAMMA

Sabato 20 settembre Ore 09:00 Apertura Festival

Ore 9:30 Ritrovo per Escursione sui luoghi delle origini di Brisighella con la guida Gae Sandro Bassi,

partenza ore 10:00, rientro ore 14:00 c.a.

ore 10:00 Apertura Laboratori a cura di Atlantide: Caccia al Tesoro fotografica e Crea il tuo Erbario

ore 10,00 Apertura mostre chiostro dei novizi e chiostro dei frati

Ore 10:30 Visita guidata alla Rocca con la guida Maria Paola Giannelli

Ore 11:00 Apertura Punti informativi Cammini e Turismo Responsabile

Ore 11:00 Incontro con l’Associazione YUJO “Due Cammini un’anima: Santiago di Compostela”

Ore 12:00 Punto ristorazione a cura Associazione Feste Medioevali

Ore 15:00 Visita guidata al Borgo con la guida Silvia Mordini

ore 15:30 Incontro con l’Associazione YUJO “Due Cammini un’anima: gli 88 Templi di Shikoku “

Ore 16:30 Visita guidata Alla Chiesa dell’Osservanza con la Dott.ssa Maria Teresa Cavallari

Ore 17:00 Benvenuto delle Autorità a presentare il Festival e le mostre d’Arte

Ore 17:15 Chiostro dei Novizi: presentazione mostra “I Colori della Musica” a cura di Tatiana Perdonà Malpezzi). Con Mirko De Carli presidente Rotary Eclub 2072- Bologna e Alessandra Melandri resp.le movimento Rinascimento Poetico città di Ravenna

Ore 17:30 Chiostro dei Frati: presentazione mostra e volume “Sentieri dell’arte” Storie medioevali contemporanee nella musica, nelle poesie e nei drappi dipinti, a cura de I Colori delle Stelle. Sound Art, poesie e drappi realizzati da artisti nazionali e internazionali.

Ore 18:00 Chiesa di Santa Maria degli Angeli – Santa Messa

Ore 18:00 Punto ristorazione a cura associazione Feste Medioevali

Ore 19:00 Meditazione al tramonto con Sonia Fluessenza, guida olistica certificata

Ore 20:30 Spettacolo balletto e recitazione a cura di Enrica Piancastelli Ordine della Torre dal titolo “Il racconto del viandante”.

Ore 22:30 Chiusura Festival

Domenica 21 settembre

Ore 7:00 Orto dei Frati: Meditazione all’alba curata da Sonia Fluessenza, operatrice olistica certificata

Ore 9:00 Apertura Festival

Ore 10:00 Apertura Laboratori a cura di Atlantide: Caccia al Tesoro fotografica e Crea il tuo erbario

Ore 10:30 Apertura punti informativi Cammini e Mostre Chiostri dei Frati e dei Novizi

Ore 10:30 Saluto delle Autorità

Conferenza “Il circuito dei Cammini dell’Emilia Romagna, la valorizzazione dei territori, del turismo responsabile e del Parco della Vena del Gesso, Patrimonio UNESCO.”

Intervengono: Comune di Brisighella, Gal L’Altra Romagna, UNPLI, i Cammini, il Parco Vena del Gesso con Stefano Schiassi guida GAE, Agenzia di comunicazione e Marketing Happy Minds per It.a.Cà Festival del Turismo Responsabile, Dott.ssa Monica Valeri, responsabile progetto Circuito-Cammini e Vie di Pellegrinaggio-Turismo Religioso, APT Regione Emilia-Romagna e Don Marco Ferrini per la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Brisighella.

Ore 11:15 Chiesa Santa Maria degli Angeli Santa Messa celebrata da Don Marco Ferrini

Ore 12:00 Punto ristorazione a cura associazione Feste Medioevali

Ore 14:00 Ritrovo per escursione e degustazione- Sul Sentiero dell’Olio – con Stefano Schiassi, guida GAE

Partenza ore 14:30, rientro ore 19 c.a.

Ore 15:00 Visita guidata al Convento dell’Osservanza con la Dott.ssa Maria Teresa Cavallari.

Ore 15:30 Refettorio del Convento. “Ensemble di mandolini e chitarre” con la Scuola di Musica Masironi

diretta da Davide Fabbri

Ore 16:00 Musica con la chitarra di Carlo Calderano

Ore 16:30 Presentazione Libro “Divina Francigena” di Giuseppe Leonelli moderatore Anna Borsarelli.

Ore 17:00 Incontro Associazione YUJO: “Brisighella e la Repubblica di Venezia: un legame storico fra la Romagna e la Serenissima”

Ore 18:00 Chiesa Santa Maria degli Angeli Santa Messa

Ore 18:30 Lettura/concerto: “Gabriele D’Annunzio Alcyone” con Giovanni Tonelli e Marta Celli arpa celtica

Ore 18:30 Punto ristorazione a cura associazione Feste Medioevali

Ore 20:30 Chiostro dei Novizi – Concerto “NOSTOS” con Duo Marta Celli, arpa celtica e voce, Massimo Valentini, sassofoni, flauti, duduk, percussioni

Ore 23,00 Chiusura Festival

info eventi: Pro Loco di Brisighella Welcome Room Informazioni Turistiche

Tel. 0546/81166 iat.brisighella@racine.ra.it www.brisighella.org

Il ritrovo escursioni/visite si tiene presso il Parco dell’Osservanza, ingresso via Masironi 3, con offerta libera,

Le conferenze, le presentazioni dei libri e gli incontri si tengono presso Il Refettorio del Convento.

Domenica 21 il Festival dei Cammini si terrà in concomitanza con il Car Boot in centro storico.