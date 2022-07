Anche a Faenza Europe for Peace, la giornata internazionale indetta per la pace in Ucraina.

Le associazioni riunite in Overall Faenza Multiculturale aderiscono alla giornata nazionale di azione “Fermare le armi in Ucraina! Tacciano le armi, negoziato subito!”

Overall sarà a Faenza in piazza della Libertà sabato 23 dalle 9.30 alle 12 con l’obiettivo di “far convergere gli sforzi in una giornata nazionale che possa rilanciare una forte richiesta di cessate il fuoco affinché si giunga ad una conferenza internazionale di Pace.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa ed ha già fatto decine di migliaia di vittime e si avvia a diventare un conflitto di lunga durata con drammatiche conseguenze per la vita e il futuro delle popolazioni ucraine, ma anche per l’accesso al cibo e all’energia di centinaia di milioni di persone, per il clima del pianeta, per l’economia europea e globale.

Oltre alle adesioni nazionali, invitiamo altre realtà locali ad aderire e partecipare con l’impegno a portare in piazza solo le bandiere della pace. Siamo e saremo sempre dalla parte della popolazione civile, delle vittime della guerra in Ucraina e dei pacifisti russi che si battono per porre fine all’aggressione militare”.