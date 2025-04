Il programma delle celebrazioni prevede un percorso in più tappe, in cui verranno resi gli onori alle lapidi, ai cippi e ai monumenti dei caduti per la Resistenza e la Liberazione.

Il percorso, che partirà da Piazza Bernardi alle ore 9.00, prevede le seguenti tappe: Ponte del Castello (cippo eretto a ricordo dello sfondamento del fronte sul fiume Senio da parte delle truppe alleate); ore 9.20 Chiesa di Casalecchio (targa posta a ricordo delle Vittime civili della frazione); ore 9.30 Chiesa del Borello (targa posta a ricordo delle Vittime civili della frazione); ore 9.45 Chiesa della Serra (cippo posto a ricordo della Brigata Ebraica); ore 10.00 Chiesa di Campiano (targa posta a ricordo delle Vittime civili della frazione).

Alle ore 10.30 ritorno in Piazza Bernardi, formazione del corteo e partenza per il Monumento Nazionale Caduti per la Bonifica dei Campi Minati, dove verrà inaugurato il Vector of Memory (Liberation Route Europe)

Si proseguirà poi per Via Antolini dove, alle ore 11.15 presso il monumento eretto a ricordo della Liberazione, si terranno le orazioni del Sindaco di Castel Bolognese e del Sindaco di Abtsgmünd, oltre alle letture e alle riflessioni degli studenti dell’I.C. Bassi.

Infine, alle ore 12.00 nel Chiostro Comunale, si chiuderanno le celebrazioni presso il monumento a ricordo delle vittime civili di guerra e la targa a ricordo del II Corpo Polacco.

Partecipano alle celebrazioni le associazioni combattentistiche e dei reduci, gli studenti dell’I.C. Bassi, una delegazione dalla città gemellata di Abtsgmünd (Germania) guidata dal borgomastro Armin Kiemel e rievocatori storici delle truppe alleate che liberarono il territorio comunale di Castel Bolognese (II Corpo Polacco e Brigata Ebraica – a cura di Argylls Romagna Group).