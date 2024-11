Sabato 9 novembre alle ore 19.02 Rai 5 ripropone un concerto proveniente dagli storici ed inesauribili archivi della della Rai: la Sinfonia n. 1 in do minore di Mendelssohn, registrata dal vivo all’Auditorium del Foro Italico nel 1993 con l’Orchestra Sinfonica di Roma della Rai, della quale Paolo Olmi era allora direttore Musicale.

Si tratta del primo di quattro concerti nei quali un Olmi trentenne diresse e registrò per la Televisione Italiana l’Integrale delle 5 Sinfonie Mendelssohniane ottenendo un grande successo televisivo che portò la Musica classica all’attenzione del grande pubblico e fu molto sottolineato dalla stampa Italiana.

Nello stesso giorno del 9 novembre il Maestro Olmi partirà per Saigon in Vietnam, dove è atteso per una serie di lezioni e Masterclass al Conservatorio e all’Università, mentre alcuni giorni dopo anche la Young Musicians European Orchestra lo raggiungerà per alcuni concerti e un Gala Lirico.

Al ritorno in Italia l’Orchestra sarà presente ai Concerti di Natale a Cervia, Ravenna e Forlì sotto la guida di due giovani direttori d’orchestra: il Vietnamita Nhat Minh Tran e lo spagnolo Sancho Almendral.