Fa tappa a Riolo Terme il cartellone di eventi “Sulla buona Strada“ organizzato dalla Strada del Sangiovese per promuovere i vini e i prodotti tipici del territorio collegandoli ai tesori artistici, culturali e naturalistici romagnoli (il calendario completo degli eventi è disponibile al link https://www.stradadellaromagna.it/sulla-buona-strada-eventi-2025/).

Sabato 7 giugno è in programma una visita alla Grotta del Re Tiberio a cui seguirà una visita con degustazione alla Cantina Tibè, dove i vini tipici delle colline romagnole saranno abbinati a generosi assaggi di prodotti tipici del territorio.

Il ritrovo è a Borgo Rivola (Riolo Terme), alla Grotta del Re Tiberio, presso il Casotto Speleologico (maps: https://goo.gl/maps/4JecbvJ8F645dp3T9) alle ore 14.45 La visita guidata alla Grotta del Re Tiberio , con partenza alle ore 15, sarà a cura delle guide speleologiche dell’associazione La Nottola che condurranno i partecipanti alla scoperta di uno straordinario bene storico-naturalistico all’interno del Parco della Vena del Gesso.

Al termine dell’esperienza in grotta ci si sposterà con mezzi propri a Cantina Tibè (Via Bologna 118) per una visita in cantina e una degustazione di vini in abbinamento a prodotti tipici del territorio.

Il contributo di partecipazione (escursione guidata in grotta, visita e degustazione cantina) è di 25 euro.

Posti limitati, info e prenotazioni: tel. 3381274770