Sabato 4 ottobre riparte l’appuntamento con le visite guidate d’autunno della Pro Loco Faenza. Il primo itinerario, con ritrovo alle ore 15.00 in Piazza Fra’ Saba, sarà dedicato alla chiesa di Santa Maria Maddalena della Commenda. Un’occasione unica per scoprire i segreti di questo antico luogo, legato a un ordine monastico-cavalleresco. Le visite sono condotte da guide turistiche abilitate. La prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: 0546.25231; e-mail: info@prolocofaenza.it

Pro Loco Faenza (Voltone Molinella 2 a Faenza).

Orari di apertura: dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Il lunedì, la domenica e il giovedì pomeriggio: chiusa

Costi visite guidate: 5 euro a persona; 3 euro per i soci