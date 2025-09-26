Sabato 4 ottobre 2025 alle 16 nella sala polivalente Cicognani (viale Pascoli 1) a Brisighella, l’Unione della Romagna Faentina, l’Associazione Ca’ di Malanca con l’adesione delle sezioni ANPI di Brisighella, Faenza e Imola commemorano l’81° anniversario della Battaglia di Purocielo, uno degli episodi più significativi della lotta di Liberazione nel nostro territorio.

Dal 10 al 12 ottobre 1944, nella valle di Santa Maria in Purocielo (territorio di Brisighella), si combatté infatti un duro scontro, passato alla memoria come “Battaglia di Purocielo”.

In quei giorni le truppe tedesche, decise a difendere le ultime linee appenniniche a monte della pianura padana e ostacolare l’avanzata degli alleati anglo-americani, affrontarono i reparti partigiani della 36ª Brigata Garibaldi “Alessandro Bianconcini”, attiva tra il faentino e l’imolese.

I partigiani, che avevano scelto la zona come punto di raccolta e resistenza, furono attaccati da forze nemiche ben superiori, appoggiate da artiglieria e reparti motorizzati. Per tre giorni la valle fu teatro di combattimenti aspri: dopo una strenua lotta, i resistenti alla fine furono costretti a disperdersi tra le colline. Lo scontro causò pesanti perdite, con decine di caduti in combattimento o in successive esecuzioni, mentre altri partigiani riuscirono a salvarsi rifugiandosi nei boschi o raggiungendo le linee alleate.

Questa commemorazione vuole essere un atto dovuto alla memoria dei tanti che sacrificarono le loro vite per la libertà, la giustizia e la democrazia, un’occasione per mantenere vivo il ricordo del loro sacrificio, un’eredità fondamentale per le generazioni future.

Programma della Commemorazione:

Introduce e modera Bruna Gualandi – Associazione Ca’ di Malanca

Saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Brisighella

A seguire, interventi di

Renzo Savini – Presidente ANPI Provinciale di Ravenna

Rappresentanti del Comune di Imola e dell’Unione della Romagna Faentina