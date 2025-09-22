Il 27 Settembre la Casa della Comunità di Lido Adriano si apre alla popolazione con un Open Day (dalle ore 9 alle ore 18 ). L’evento si svilupperà all’interno della Casa della Comunità e nell’area parcheggio antistante il Centro Commerciale Augusto, offrendo opportunità e iniziative per tutti i cittadini.

Organizzato in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, l’iniziativa sarà dedicata alla prevenzione, alla promozione di stili di vita salutari e alla solidarietà. Durante la giornata, sarà possibile partecipare a spazi di informazione, laboratori interattivi e giochi divertenti per bambini e ragazzi. Un’occasione speciale per conoscere meglio i servizi del territorio e vivere momenti di condivisione e benessere.

Il programma della giornata:

ore 9,00-13,00 Informazioni su sani stili di vita con i professionisti dell’U.O. Igiene e Sanità Pubblica Ravenna

ore 9,00-13,00 Prevenzione dell’ICTUS Cerebrale. Saranno presenti volontari dell’Associazione A.L.I.CE per la Lotta all’Ictus Cerebrale Ravenna e operatori dell’ ambulatorio infermieristico della Cronicità che effettueranno lo screening con misurazione del rischio individuale (solo su appuntamento)

Per prenotare una consulenza:

telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 al numero 3311304368

Galleria esterna Casa della Comunità di Lido Adriano

ore 9,00-13,00 Spazi informativi dedicati a:

– A.L.I.Ce. Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale Ravenna O.D.V.

– Associazione Alzheimer Ravenna O.D.V.

– CDCD Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Ravenna – AUSL Romagna

Pomeriggio: Casa della Comunità

ore 15,00-17,00 Il Consultorio ti aspetta con una consulenza ostetrico-ginecologica su appuntamento

Per prenotare una consulenza:

telefonare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 al numero 0544 287107

Consultorio Familiare di Lido Adriano

ore 15,00-18,00 Informazioni e offerta Screening Oncologici nella Provincia di Ravenna

U.O.C. Prevenzione Oncologica Ravenna – Dipartimento Oncoematologico

Area parcheggio fronte Centro Commerciale Augusto (accesso da Viale A. Manzoni – Lido Adriano RA)

ore 15,00-18,00 Seduta vaccinale straordinaria in ambulatorio mobile: potrà essere effettuata ogni tipo di vaccinazione su prenotazione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Ravenna

Per prenotare la vaccinazione:

telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 al numero 335 7355317

ore 15,00-18,00 Giochi e laboratori sulla sana alimentazione per bambini, bambine e famiglie – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e U.O.C. Pediatria di Comunità Ravenna

ore 15,00-18,00 Dalla gravidanza ai primi passi: i Servizi a supporto delle famiglie

Spazi informativi sui Servizi e laboratori dedicati a famiglie, bambini e bambine

– Consultorio Familiare

– Punto nascita e Terapia Intensiva Neonatale

– Pediatria di Comunità Ravenna

– Centro per le Famiglie Comune di Ravenna

– Servizio sociale associato Comune di Ravenna

ore 15,00-18,00 Giochi e attività sportive per bambini e ragazzi insieme a:

– Librazione

– CISIM

– ASD Lido Adriano

– Pro Loco

– Centro Sociale Il Desiderio

– Lido Adriano Academy