Sabato 26 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 la biglietteria del Teatro Masini sarà aperta per dare “il via” alla prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione 2024/25. Dal giorno successivo, domenica 27 ottobre, i biglietti saranno disponibili per l’acquisto online sul sito Vivaticket.

La nuova Stagione di Prosa sarà inaugurata dalla “Prima” del nuovo allestimento di Trappola per topi di Agatha Christie, con un cast corale “capitanato” da Ettore Bassi (dal 4 al 6 novembre). Seguirà La Grande Magia di Eduardo De Filippo con Natalino Balasso e Michele Di Mauro (dal 29 novembre all’1 dicembre). “Prima” di riallestimento anche per Gente di facili costumi, commedia storica di Nino Marino e Nino Manfredi con Flavio Insinna e Giulia Fiume (dal 7 al 9 gennaio). E ancora: tornano a Faenza il grande Pippo Pattavina, protagonista di Pensaci, Giacomino di Luigi Pirandello e l’altrettanto magnifica Maria Paiato, insieme a Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria, con Boston Marriage di David Mamet. Si prosegue con un classico della commedia brillante, divenuto famoso anche sul grande schermo: L’anatra all’arancia, interpretato nei ruoli principali da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Chiuderà la rassegna Ambra Angiolini con Oliva Denaro, un personaggio incantevole che non si potrà non amare, nato dalla penna di Viola Ardone.

Per il cartellone Comico, si alterneranno sul palcoscenico del Masini Giovanni Scifoni, Ale e Franz, Arianna Porcelli Safonov e gli straordinari, talentuosi e “folli” musicisti della Rimbamband.

La rassegna Percorsi, con la quale si spazia oltre confini linguistici precisi, avrà per protagonisti Agnese Fallongo e Tiziano Caputo con il bellissimo Letizia va alla guerra, Roberto Mercadini con lo spettacolo-reading Moby Dick, l’amatissima e pluripremiata Carrozzeria Orfeo con il nuovo spettacolo Salveremo il mondo prima dell’alba, Lodo Guenzi con Toccando il vuoto, un testo di David Greig rappresentato per la prima volta in Italia e Giacomo Poretti e Daniela Cristofori con la commedia Condominio Mon Amour diretta da Marco Zoppello.

Nel merito dell’arte coreutica, il Teatro Masini proporrà il balletto classico Carmen + Bolero della Compagnia Almatanz con le coreografie di Luigi Martelletta, la danza moderna di Spellbound Contemporary Ballet con L’arte della fuga le cui coreografie sono firmate da Mauro Asolfi e la Lyric Dance Company di Alberto Canestro con Love is a losing game, un sentito omaggio al genio prematuramente scomparso di Amy Winehouse.

Per quanto riguarda le Favole, saranno presentate anche diverse produzioni, tra nuove e storiche, di Accademia Perduta: Re tutto cancella del Teatro Perdavvero, Il lupo e i sette capretti e Zuppa di sasso di TCP Tanti Cosi Progetti, Capputtiello. I segreti del mare del Collettivo LaCorsa, Bella, Bellissima di Nadia Milani.

Prezzi, informazioni e dettagli: 0546/21306