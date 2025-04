E’ tutto pronto per la sesta edizione del Picnic itinerante, pranzo di primavera on the road tra i prodotti tipici del territorio all’ombra della Torre di Oriolo dei Fichi. L’appuntamento è per sabato 26 aprile con una piacevole giornata en plein air in cui, circondati dalla bellezza della natura in fiore, sarà possibile gustare una selezione di preparazioni gastronomiche locali. A organizzare il Picnic itinerante sono gli agriturismi e leaziende agricole dell’Associazione per la Torre di Oriolo, che per l’occasione metteranno a disposizione dei partecipanti i propri spazi aperti.

Punto di ritrovo e di partenza sarà l’agriturismo e cantina La Sabbiona (via di Oriolo 10), dove si consiglia di arrivare alle ore 10. Qui sarà necessario lasciare l’auto per iniziare il viaggio tra i sapori del territorio e ritirare dalle ore 10 alle 11.30 uno sfizioso antipasto composto da tortino di patate alla salvia con Parmigiano Reggiano, cavolo cappuccio marinato alla menta e schiacciata al rosmarino. Il percorso gourmet proseguirà con una tappa a Ca’ Vincenzona (via San Mamante 125), dove tra le 11.30 e le 12.30 sarà servito uno sformatino di zucchine con salsa al Formaggio di Fossa. All’agriturismo letterario Ca’ de’ Gatti (via Roncona 1), dalle ore 12.30 alle 13.30 i partecipanti potranno gustare strozzapreti con pomodorini confit e borragine prima di passare ad assaporare il Roast beef di manzo con insalata di carciofo Moretto e scaglie di grana alla Locanda della Fortuna (via San Mamante 136) dalle ore 13.30 fino alle 15. Il gran finale del picnic itinerante sarà nel parco panoramico ai piedi della Torre di Oriolo, dove dalle 15 alle 17 l’azienda agricola Rio del Sol consegnerà ai partecipanti una cheesecake di lamponi e biscotti di farro e mirtilli essiccati.

Al termine del picnic e per tutto il pomeriggio i partecipanti potranno fare visita all’antico fortilizio dove è allestita la mostra “Idilliache atmosfere, quando l’argilla diventa arte”, personale di Idilio Galeotti, scultore modiglianese e artista poliedrico riconosciuto e apprezzato a livello internazionale.

Tutti i piatti del picnic itinerante saranno serviti dalle singole aziende, che metteranno a disposizione prati e giardini dove poter mangiare, acquistando a parte bottiglie o calici di vino del territorio. Al momento dell’arrivo all’agriturismo La Sabbiona saranno fornite ai partecipanti tutte le indicazioni necessarie sul percorso da compiere in autonomia per raggiungere le varie tappe. Il percorso complessivo è lungo 6,3 km ed è in parte asfaltato e in parte sterrato, si consiglia di indossare scarpe comode, di portare un plaid per poter pranzare sull’erba e di mettersi in cammino con una borraccia piena d’acqua.

Il costo completo del picnic itinerante (antipasto, due primi, secondo e dolce; bevande escluse) è di 40 euro (+ 3 euro di cauzione per il calice). Possibilità di menù vegetariano, da specificare al momento della prenotazione.

Per partecipare all’iniziativa occorre prenotarsi entro giovedì 24 aprile andando sul form di iscrizione della Torre di Oriolo.