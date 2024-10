Sabato 2 novembre torna la Run to win, una camminata o corsa ludico motoria organizzata dallo sportello Esc, Uisp Ravenna – Lugo e in collaborazione con associazioni e altre realtà del territorio.

La partenza avverrà al parco Teodorico e poi ognuno al suo passo percorrerà un percorso di 7 km passando dal centro cittadino, quindi in gran parte in zona pedonale. Sono previsti gadget omaggio ai primi 500 iscritti. Le iscrizioni apriranno alle 14, alle 14.45 c’è il Fit For Fun, un riscaldamento collettivo e poi alle 15 la partenza. Sono anche previsti premi alle prime 10 società con più di 10 iscritti.

La Run to Win è nata per sensibilizzare le persone rispetto al gioco d’azzardo, alla sua grande diffusione e alle problematiche dell’azzardo compulsivo.

È importante conoscere i rischi connessi all’azzardo patologico perché è sempre più diffuso in Italia, ma chi sa riconoscerlo in amici, parenti e conoscenti può anche riuscire ad aiutarli, orientarli ai servizi specifici oppure chiedere aiuto. Le prime due edizioni sono state vere e proprie feste, con più di 500 partecipanti in entrambe le occasioni.

A Ravenna, Cervia e Russi dal 2020 è attivo a tal fine anche lo sportello Esc per giocatori d’azzardo e familiari. Si accede su appuntamento, garantisce anonimato e gratuità delle consulenze: primo ascolto ed orientamento; consulenze psicologiche; consulenze legali.

Nel 2024 sono già 85 le persone che si sono rivolte allo sportello: familiari, giocatori e giocatrici, ex giocatori indebitati.

La Run to Win nasce per dire a tutte le persone che soffrono per l’azzardo che cambiare vita si può, serve impegno e costanza, ma il traguardo di una vita più serena è alla portata di tutti, soprattutto se si ha il giusto supporto.

Informazioni: www.runtowin.it, 342 9080614

Per conoscere lo sportello ESC: www.sportelloesc.ra.it