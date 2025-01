La Scuola paritaria Marri – S.Umiltà di Faenza organizzerà il proprio open day per l’anno scolastico 2025/2026 sabato 18 gennaio 2025, dalle 9:30 alle 12:30. Un’occasione per scoprire da vicino l’offerta formativa, i progetti scolastici come il Metodo Munari, e gli spazi educativi dell’istituto.

Un viaggio nelle tre sedi scolastiche: centro storico, borgo e zona industriale

L’Open Day si articolerà in tre diverse sedi infatti:

• Sede principale S. Umiltà (via Bondiolo 38, Faenza): dedicata alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, questa struttura rappresenta il cuore pulsante dell’istituto.

• Sede distaccata S. Antonino (via S. Antonino 4, Faenza): pensata per accogliere i bambini del Nido e della Scuola dell’Infanzia.

• Sede distaccata San Rocco (via San Giovanni Paolo II, Faenza): anch’essa destinata al Nido e all Scuola dell’Infanzia.

L’open day offrirà alle famiglie la possibilità di immergersi nella vita scolastica attraverso varie modalità. Verrà presentata l’offerta formativa della scuola: i genitori potranno scoprire i percorsi educativi, il programma didattico e i valori che ispirano l’istituto. Le visite guidate saranno un’occasione per esplorare gli ambienti scolastici, dalle aule ai laboratori, fino agli spazi esterni dedicati all’outdoor education. I laboratori, pensati appositamente per i piccoli visitatori, potranno aiutare a entrare già dentro le dinamiche educative con esperienze pratiche e creative. Sarà inoltre possibile approfondire i metodi innovativi dell’Istituto: la scuola illustrerà le sue metodologie, tra cui il bilinguismo, il metodo Munari e l’educazione civica, che caratterizzano l’offerta educativa. Infine, verranno presentati i servizi alle famiglie come il doposcuola e i laboratori tematici pomeridiani per supportare la crescita completa dei ragazzi.