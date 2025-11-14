Tutta la comunità diocesana è in festa. Sabato 15 novembre alle 18 nella Cattedrale di Faenza il Vescovo S.E. Monsignor Mario Toso presiederà l’ordinazione presbiterale di don Rosario Oddio (Opera Santa Maria della Luce).

Rosario Oddo è nato da genitori italiani ad Hagen (Germania) il 25 luglio 1977. In accordo con l’Arcivescovo Mons. Joseph Atanga, è stato incardinato nell’Arcidiocesi di Bertoua (Cameroun). Appartiene all’Associazione pubblica di fedeli clericale Opera S. Maria della Luce in cui si assumono i consigli evangelici (povertà, obbedienza, castità), con vincoli definiti dalle Costituzioni, e i fratelli vivono la vita fraterna in comunità. Nella nostra Diocesi di Faenza-Modigliana l’Opera S. Maria della Luce ha sede nel convento e santuario di S. Francesco di Cotignola. Rosario è entrato nel 2020 nella comunità dell’Opera S. Maria della Luce vivendo la fase di discernimento (2020/2021), quindi di aspirantato (2022/2023) e noviziato (2023/2024). La sua formazione filosofica e teologica è stata completata in Germania all’Istituto Teologico dei Padri Cappuccini di Munster conseguendo il magistero in teologia (licenza in teologia) il 15 marzo 2022. Il 12 gennaio 2025 ha ricevuto l’Accolitato e il 26 aprile 2025 è stato ordinato Diacono. In accordo con il Moderatore e Superiore dell’Associazione Pubblica di fedeli Clericale Opera S. Maria della Luce cui appartiene il Diacono, ho conferito a Rosario Oddo il mandato affinché svolga il suo ministero diaconale nelle parrocchie dell’Unità pastorale Fusignano in piena comunione con il parroco e compatibilmente con gli impegni dell’Opera S. Maria della Luce.