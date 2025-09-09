Sabato 13 riapre Artistation: la scuola di musica distrutta tre volte dalle alluvioni

Riapre la scuola di musica Artistation, distrutta tre volte dalle alluvioni del 2023 e del 2024. Dopo gli open day dei giorni scorsi, sabato pomeriggio si terrà la festa inaugurale del nuovo anno accademico in via Silvio Pellico. Gli ultimi due anni la scuola ha continuato ad operare in altre sedi, garantendo lezioni a quasi 500 studenti. Nel 2025 sono già stati una quarantina i concerti realizzati dagli studenti.

Il focus anche per questa rinascita rimarrà concentrato sulla musica moderna. A disposizione corsi per tutti gli strumenti. La ripartenza è frutto di un investimento da diverse centinaia di migliaia di euro, reso possibile anche grazie alle tante donazioni: la raccolta fondi su GoFundMe, il Mei, i Lions, il Rotary, altre scuole di musica e diverse donazioni private. Mentre si attendono ancora i ristori, Artistation arriverà anche a Marradi.