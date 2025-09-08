Sabato 13 e domenica 14 la decima edizione di Buskers Faenza – La fucina dei sogni

Buskers Faenza raggiunge la decima edizione, un compleanno importante che il comitato locale della Croce Rossa vuole celebrare con una grande festa. Sabato 13 e domenica 14 settembre saranno una trentina, ogni giorno, gli spettacoli di strada cha animeranno il centro di Faenza. Corso Mazzini ospiterà i giochi in legno. In centro si terrà il tradizionale mercatino. Faenza Buskers – La fucina dei sogni sarà ad ingresso libero, ma le offerte verranno utilizzate per finanziare l’acquisto di un’ambulanza idonea al trasporto delle persone con disabilità.