Solarolo si prepara a vivere il tradizionale appuntamento con il Natale Solarolese, in programma sabato 13 dicembre a partire dalle ore 14.30, un pomeriggio ricco di iniziative, animazioni e proposte per tutte le età, con la partecipazione delle associazioni del territorio e l’apertura straordinaria dei negozi. Il programma si apre alle 14.30 con “Il sentiero delle storie”, le letture animate curate dalla Biblioteca, che porteranno piccole narrazioni e momenti di fantasia per le vie del paese.

Alle 15.00 prenderà il via la “C.C.R. Christmas Run”, una staffetta con caccia al tesoro organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi in collaborazione con il Centro di aggregazione giovanile “Il Villaggio”. L’iniziativa coinvolgerà bambini e ragazzi in un percorso divertente tra le vie del centro. Le iscrizioni saranno aperte in piazza a partire dalle 14.30.

Sempre dalle 15.00 prenderanno inoltre vita le attività e gli allestimenti in Piazza Nera (via Geminiani), che per l’occasione ospiterà le prelibatezze del Mercato del Contadino insieme a diverse iniziative curate dai commercianti e dalle realtà locali.

Dalle 16.00 il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica itinerante dei BasterdJazz, che animerà le piazze e le vie del paese con un’atmosfera festosa mentre nel corso di tutto il pomeriggio saranno presenti spettacoli, laboratori, stand delle associazioni e il mercatino degli hobbisti in Piazza Garibaldi e Largo Bassani mentre buon cibo e bevande saranno disponibili per tutta la durata dell’evento.

Il Natale Solarolese 2025 si conferma così un appuntamento diffuso e partecipato, con tante proposte dedicate alle famiglie e un’occasione ideale per vivere il centro, fare acquisti natalizi e scoprire le realtà associative del territorio.